بالفيديو.. تفاصيل مثيرة يكشفها شقيق الفنان ياسر المصري 

عمان(صدى):

كشف أسامة المصري شقيق الفنان الأردني الراحل ياسر المصري الذي توفي أواخر أغسطس الماضي، حقائق جديدة حول وفاته التي جاءت نتيجة إصابته في حادث تدهور سيارته بعد زيارة لمنزل والدته.

وأوضح أسامة خلال استضافته ببرنامج معكم منى الشاذلي أن شقيقه لم يتوف أثناء الحادث وإنما فارق الحياة خلال نقله في سيارة الإسعاف.

وبين أن ياسر المصري حاول قبل وفاته إنقاذ حياة ابن أخيه الذي استقل معه السيارة وهو ما نجح فيه، وتعرض ابن أخيه لإصابات متفرقة بينما توفي هو، مشيرا إلى أنه حرص على النطق بالشهادتين أكثر من مرة أثناء محاولة إسعافه حتى فارق الحياة.

وأكد أنه كان في زيارة لوالدته يوم وفاته وحاول إرضائها وسؤالها على كل ما تريده ليحضره لها حتى لو كان “لبن العصفور” حسب قوله.

وجاءت وفاة ياسر المصري أثناء محاولته معاونة أحد أفراد أسرته على إصلاح سيارته قبل أن يخفق في السيطرة على السيارة أثناء تجربتها على طريق منحدرة مما تسبب في اصطدامه بباص خصوصي.