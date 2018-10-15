ماجد المهندس يدافع عن المملكة: السعودية خط أحمر

أماني الغامدي(صدى):

دافع الفنان ماجد المهندس عن المملكة بعد الحملة الإعلامية الشرسة التي تشنها وسائل إعلام مغرضة على قضية المواطن الصحفي المختفي في إسطنبول جمال خاشقجي.

وشارك ” المهندس ” في هاشتاج ” كلنا ثقة في محمد بن سلمان ” على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” السعودية بلاد الحرمين الشريفين خط أحمر لكل من يحاول أن ينال منها ومن قيادتها ” ؛ كما أرفق المهندس التغريدة بصورة لولي العهد .