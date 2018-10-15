” الجن ذبح الدجال ” .. الشرطة تكشف التفاصيل الكاملة

القاهرة(صدى):

عثرت الشرطة المصرية، على جثة ” الشيخ أشرف الدجال ” كما يطلق عليه أهل قريته بمحافظة الدقهلية، مذبوحًا ويرتدي جميع ملابسه داخل غرفة النوم.

وانتشر خبر مقتله بين أرجاء القرية تفيد بأن الجن هو من ذبح الشيخ أشرف الدجال، إلا أنه تحريات الشرطة أثبتت أنه كان على علاقة غير شرعية بإحدى جاراته لذلك ذبحه شقيقها انتقامًا لشرفه.

ألقت الشرطة القبض على شقيق الجارة ” عبدالرحمن ” والذي تبين أنه مصاب بكسر في الذراع أثناء محاولة القتيل للدفاع عن نفسه، والذي أشار إلى أن أخته ذهبت إلى الدجال حتى تعرف لماذا تأخرت في الزواج وبعدها بدأت في التردد عليه.

وأضاف أنه بدأت تتردد أقاويل بين أهالي القرية بوجود علاقة عاطفية بينه وبين شقيقته التي لم تتزوج وأنها تزوره في المنزل، فقرر قتله.

وأكد أنه تسلل إلى المنزل في الساعة الرابعة فجرًا وسدد له طعنة وهو نائم، إلا أنه استيقظ وبدأ في المقاومة ولكنه قتله في النهاية، مضيفًا : ” غسلت ملابسي التي تلطخت بدمائه واحرقتها ” .

واتخذت الشرطة الإجراءات النظامية بحق الجاني.