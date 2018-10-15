عامل بنادي القصيم يكشف حقيقة فيديو التحرش بطفل

سالم المطيري(صدى):

تسبب فيديو غريب في غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد انتشاره كالنار في الهشيم حيث ظهر أحد المدربين بنادي بالقصيم وهو يتحرش بطفل .

في سياق متصل أوضح أبوجهاد العبيدان أحد عمال النادي والذي قام بتوثيق الفيديو أنه قام بتصوير ذلك المقطع الذي ظهر فيه أحد المدربين في الخلف، وكان يقوم بعملية الاستطالة لابنه الصغير البالغ من العمر 4 سنوات .

وأضاف أنه في نفس لحظة التصوير وفي لمحة سريعة كانت يد الأب على أسفل ظهر ابنه الصغير، وكان هدفه سحبه للأمام، والناس -هداهم الله- فسّروها بشي آخر، ولم يكن هدفاً للتصوير في الأصل، والله على ما أقول شهيد .