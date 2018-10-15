عامل بنادي القصيم يكشف حقيقة فيديو التحرش بطفل
تسبب فيديو غريب في غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد انتشاره كالنار في الهشيم حيث ظهر أحد المدربين بنادي بالقصيم وهو يتحرش بطفل .
في سياق متصل أوضح أبوجهاد العبيدان أحد عمال النادي والذي قام بتوثيق الفيديو أنه قام بتصوير ذلك المقطع الذي ظهر فيه أحد المدربين في الخلف، وكان يقوم بعملية الاستطالة لابنه الصغير البالغ من العمر 4 سنوات .
وأضاف أنه في نفس لحظة التصوير وفي لمحة سريعة كانت يد الأب على أسفل ظهر ابنه الصغير، وكان هدفه سحبه للأمام، والناس -هداهم الله- فسّروها بشي آخر، ولم يكن هدفاً للتصوير في الأصل، والله على ما أقول شهيد .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35766 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنةالله على كل شاذ لوطي حقير
منتشرين في كل مكان
الله يبيدهم
لا ويتفاخرون لاالشي هذه
عليهم لعنةالله😐
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 1 ساعة
غرامه خومسميت ألف لحلوح
وسقن زبع سنين وروبع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56099 ] نشر منذ 1 ساعة
عالم تركض ورى الإتهامات والإشاعات المغرضه والمعرّضه باالآخرين ..
,, طفل مع ابيه في محتفل ياظلمه ,, وشلون تتهمونه بما افتريتم …………؟
,, لك يوم ياظالم ……… الله فوق يسمع ويرى …