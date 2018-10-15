تفاصيل خلاف هز الإليزيه بين الرئيس الفرنسي وزوجته

باريس(صدى):

على الرغم من الصورة الهادئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته وإحتفالهما العام الماضي بمرور عشر سنوات على زواجهما إلا أن الخلافات الزوجية لم تستثني أحداً .

فوفقاً لصحيفة ” لو باريزيان ” الفرنسية نشب خلافاً كبيراً منذ أسابيع هزّ أعمدة القصر الرئاسي في الإليزيه والسبب غضب المعلمة السابقة .

كما نقلت الصحيفة عن شخص مقرب من الرئيس قوله إن الأمر طبيعي. وتابع: “إنها طريقتهما في التواصل”.

فيما أكد صديق لماكرون أن الأمر طبيعي وأن هذه هي طريقتهما في التواصل قائلاً ” يتحادثان أحياناً بطريقة حماسية وقد يقع بينهما الخلاف لأنهما صاحبا شخصيتين قويتين “.

وبحسب الصحيفة لا تكف بريجيت عن إعطاء الدروس لزوجها.وذكرت أنها المرة الأولى التي يخرج فيها الخلاف إلى العلن.

جدير بالذكر ظهور السيدة الأولى في الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان إيمانويل ماكرون: كواليس انتصار وهي تؤنب الرئيس بسبب تناوله الكثير من الشوكولا والسكاكر.