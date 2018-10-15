ولادة 5 أسود بحديقة الحيوانات بالرياض
رأت 5 أشبال من الأسود الإفريقية ، و النمور البرتغالية النور في حديقة الحيوان بالرياض، حيث شهدت الحديقة تطورات كبيرة لتعزيز الدور الترفيهي و التعليمي.
وأعلنت ادارة الحديقة أن الأشبال بصحة جيدة ، وتضم الحديقة العديد من الحيوانات و الطيور و الزواحف متعددة الفصائل من قارات مختلفة .
يذكر أن في الآونة الأخيرة شهدت حديقة الحيوانات تناقد الكثير من الزوار بعدم الإهتمام من الحيوانات و سوء تغذيتهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35766 ] نشر منذ 2 ساعتين
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56099 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه ,,
,, طيب طيب ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 2 ساعتين
المهم الدقاق 🐔🐓🐓🐔🐔🐔🐓 ليه ما يتعرضو للزوار..؟