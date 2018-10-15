ولادة 5 أسود بحديقة الحيوانات بالرياض

عادل الحربي (صدى):

رأت 5 أشبال من الأسود الإفريقية ، و النمور البرتغالية النور في حديقة الحيوان بالرياض، حيث شهدت الحديقة تطورات كبيرة لتعزيز الدور الترفيهي و التعليمي.

وأعلنت ادارة الحديقة أن الأشبال بصحة جيدة ، وتضم الحديقة العديد من الحيوانات و الطيور و الزواحف متعددة الفصائل من قارات مختلفة .

يذكر أن في الآونة الأخيرة شهدت حديقة الحيوانات تناقد الكثير من الزوار بعدم الإهتمام من الحيوانات و سوء تغذيتهم.