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ولادة 5 أسود بحديقة الحيوانات بالرياض

ولادة 5 أسود بحديقة الحيوانات بالرياض
عادل الحربي (صدى):

رأت 5 أشبال من الأسود الإفريقية ، و النمور البرتغالية النور في حديقة الحيوان بالرياض، حيث شهدت الحديقة تطورات كبيرة لتعزيز الدور الترفيهي و التعليمي.

وأعلنت ادارة الحديقة أن الأشبال بصحة جيدة ، وتضم الحديقة العديد من الحيوانات و الطيور و الزواحف متعددة الفصائل من قارات مختلفة .

يذكر أن في الآونة الأخيرة شهدت حديقة الحيوانات تناقد الكثير من الزوار بعدم الإهتمام من الحيوانات و سوء تغذيتهم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56099 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههه ,,

,, طيب طيب ,,

[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 2 ساعتين

المهم الدقاق 🐔🐓🐓🐔🐔🐔🐓 ليه ما يتعرضو للزوار..؟

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