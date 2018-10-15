قصة ” حليمة ” المذكورة في المثل العربي ” عادت حليمة لعادتها القديمة “
انتشر المثل القديم الشهير عند العرب ” عادت حليمة لعادتها القديمة ” بسبب الإشارة للشخص الذي يعود إلى تصرف أو عادة أقلع عنها سابقاً.
وقيل إن حليمة هي زوجة حاتم الطائي المعروف بكرمه وجوده عند العرب؛ حيث أن زوجته حليمة كانت على النقيض تماماً، فكانت معروفة بالبخل الشديد، وكانت يدها ترتجف مع كل ملعقة سمن تضعها في طبخها ما أثر على جودة طعامها، ما دفع حاتم الطائي للجوء إلى حيلة ليجبر زوجته على الكرم.
وأوضح أن الأقدمين كانوا يقولون إن المرأة كلما وضعت ملعقة سمن في طبخها زاد الله بعمرها، فأخذت حليمة تزيد السمن في طبخها حتى تحسن طعامها وصار طيباً.
وعند وفاة ابن حليمة حزنت عليه حزناً شديداً وشعرت باليأس من الحياة، فعادت تقلل السمن في طبخها لتنقص من عمرها، وفي رواية أنها قامت بذلك بعد اكتشافها حيلة زوجها بعدما بدأ الشيب يغزو رأسها، فقال ضيوفها “عادت حليمة لعادتها القديمة”، ومن هنا كان المثل الشهير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35766 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
سامعين يابنات😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56099 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههه ,,
,, ولكن زوجة حاتم الطائي اسمها ماويّه ,,
,, الم تقرأ هذه الأبيات لحاتم الطائي وهو يخاطب زوجته ….:
أَمَاوِيّ ! قد طالَ التَّجنّبُ والهَجْـرُ
وَقَدْ عَذَرَتْني مِنْ طِلابِكُمُ العُـذْرُ
أَمَاوِيّ ! إنَّ المالَ غَـادٍ ورائِـحٌ
وَيَبْقَى مِنَ المالِ الأَحَادِيثُ وَالذِّكْرُ
أَمَاوِيّ ! إنِّي لا أَقُـولُ لِسَائِـلٍ
إذِا جَاءَ يوماً حَلَّ في مالِنَـا نَـزْرُ
أَمَـاوِيّ ! إمَّـا مَانِـعٌ فَمُبَيَّـنٌ
وإمَّـا عَطَاءٌ لا يُنَهْنِهُـهُ الزَّجْـرُ
أَمَاوِيّ ! ما يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الفَتَـى
إذا حَشْرَجَتْ نَفْسٌ وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ
إذا أنَـا دلاَّنِـي الذيـنَ أُحِبُّهُـمْ
لِمَلْحُـودَةٍ ، زُلْـجٌ جَوَانِبُهَا غُبْـرُ
وَرَاحُوا عِجَالاً يَنْفُضُونَ أَكُفَّهُـمْ
يَقُولُونَ دَمَّـى أَنَامِلَنَـا الحَفْـرُ
أَمَاوِيّ ! إنْ يُصْبِحْ صَدَايَ بِقَفْـرَةٍ
مِنَ الأَرْضِ لا مَاءٌ لَـدَيَّ وَلا خَمْرُ
تَرَيْ أنَّ مَا أَهْلَكْتُ لَمْ يَكُ ضَائِرِي
وأنَّ يَدِي مِمَّا بَخِلْتُ بِـهِ صِفْـرُ
أَمَاوِيّ ! إنِّي رُبَّ وَاحِدِ أُمِّهِ
أَجَرْتُ فَلاَ قَتْلٌ عَلَيْـهِ وَلاَ أَسْـرُ
وَقدْ عَلِـمَ الأَقْـوَامُ لَوْ أَنَّ حَاتِمَـاً
أَرَادَ ثَـرَاءَ المالِ كَـانَ لَـهُ وَفْـرُ
وَإنّـيَ لا آلُـو بِمَـالٍ صَنِيعَـةً
فَأَوَّلُـهُ زَادٌ وَآخِـرُهُ ذُخْـرُ
يُفَـكُّ بِـهِ العَانِي وَيُؤْكَلُ طَيِّبَـاً
وَمَا إِنْ تُعَرّيـهِ القِدَاحُ وَلا الخَمْرُ
وَلا أَظْلِمُ ابْنَ العَمِّ إنْ كَانَ أُخْوَتِي
شُهُودَاً وَقَدْ أَوْدَى بِإخْوَتِهِ الدَّهْرُ
عُنِينَا زَمَانَـاً بِالتَّصَعْلُـكِ وَالغِنَـى
كَمَا الدَّهْرُ فِي أَيَّامِهِ العُسْرُ وَاليُسْرُ
كَسَيْنَا صُرُوفَ الدَّهْرِ لِينَاً وَغِلْظَـةً
وَكُلاًّ سَقَانَاهُ بِكَأْسَيْهِمَا الدَّهْـرُ
فَمَا زَادَنَا بَـأْوَاً عَلَى ذِي قَرَابَـةٍ
غِنَانَا وَلا أَزْرَى بِأَحْسَابِنَا الفَقْـرُ
فَقِدْمَاً عَصَيْتُ العَاذِلاتِ ، وَسُلِّطَتْ ،
عَلَى مُصْطَفَى مَالِي ، أَنَامِلِيَ العَشْرُ
وَمَا ضَرَّ جَارَاً ، يَا ابْنَةَ القَوْمِ ، فَاعْلَمِي
يُجَاوِرُنِي ، ألاَّ يَكُونَ لَـهُ سِتْـرُ
بِعَيْنَيَّ عَنْ جَارَاتِ قَوْمِـيَ غَفْلَـةٌ
وَفِي السَّمْعِ مِنِّي عَنْ حَدِيثِهِمِ وَقْـرُ
,,, أرأيت كم مرة ردد فيها اسم أماويَّ .. فلو كان اسمها لقال حليمَ .. مثلاً ..
,, صحح معلوماتك ..
طيب النفس[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 52 دقيقة
خلنا من المثل
ابي اسأل عن الرسمه والرسام
احس اني ببكي من هاالروعه
متى اقابله على شان اشكرة
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 19 دقيقة
أكيد جنوبية كانت تكثر السمن بالطبخ•••95سنة ماشاء الله الظاهر كانت تحط العلبة كلها 😂😂