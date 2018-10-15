قصة ” حليمة ” المذكورة في المثل العربي ” عادت حليمة لعادتها القديمة “

أماني الغامدي(صدى):

انتشر المثل القديم الشهير عند العرب ” عادت حليمة لعادتها القديمة ” بسبب الإشارة للشخص الذي يعود إلى تصرف أو عادة أقلع عنها سابقاً.

وقيل إن حليمة هي زوجة حاتم الطائي المعروف بكرمه وجوده عند العرب؛ حيث أن زوجته حليمة كانت على النقيض تماماً، فكانت معروفة بالبخل الشديد، وكانت يدها ترتجف مع كل ملعقة سمن تضعها في طبخها ما أثر على جودة طعامها، ما دفع حاتم الطائي للجوء إلى حيلة ليجبر زوجته على الكرم.

وأوضح أن الأقدمين كانوا يقولون إن المرأة كلما وضعت ملعقة سمن في طبخها زاد الله بعمرها، فأخذت حليمة تزيد السمن في طبخها حتى تحسن طعامها وصار طيباً.

وعند وفاة ابن حليمة حزنت عليه حزناً شديداً وشعرت باليأس من الحياة، فعادت تقلل السمن في طبخها لتنقص من عمرها، وفي رواية أنها قامت بذلك بعد اكتشافها حيلة زوجها بعدما بدأ الشيب يغزو رأسها، فقال ضيوفها “عادت حليمة لعادتها القديمة”، ومن هنا كان المثل الشهير.