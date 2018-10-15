بالفيديو.. النقل العام: إطلاق رحلات قطار الشمال لمنطقة الجوف الشهر المقبل

علي العنزي(صدى):

أعلن الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، أن قطار الشمال سيتم إطلاق رحلاته إلى منطقة الجوف الشهر المقبل، على أن تطلق وجهة القطار محافظة القريات بداية السنة الميلادية المقبلة.

وأوضح ” الرميح ” أن الهيئة بدأت منذ مطلع شهر صفر الجاري في تطبيق لائحة جديدة لنقل البضائع ووسطاء الشحن؛ للحد من مخاطر الشاحنات في الطرق السريعة.

وعن اشتراطات اللائحة الجديدة، ذكر ” الرميح ” في حديثه لبرنامج ” تم ” على القناة ” السعودية الأولى ” ، أن اللائحة اشترطت ألا تدخل الخدمة شاحنات رجيع من أوروبا، وألا يتجاوز عمر الشاحنات 5 أعوام؛ لكي يسمح لها بالدخول.

كما اشترطت اللائحة ضرورة وجود جهاز تتبع آلي يوضع في كل الشاحنات ويرتبط بمنصة ” وصل “، ويحدد وزن الشاحنة؛ حتي لا يتم التهاون في ذلك، من خلال الاعتماد فقط على الموازين الموجودة في الطرق.