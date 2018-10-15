اتهام زوج بذبح عروسه بعد 9 أيام زواج

القاهرة(صدى):

وعثرت الجهات الأمنية في محافظة أسوان المصرية، على جثة عروس وهي غارقة في دمائها داخل منزلها بعد 9 أيام فقط من زواجها؛ حيث عثر الأهالي على جثة عروس شابة مذبوحة داخل منزلها.

ومن جانبها، اتهمت أسرة الفتاة بأنه ذبحها بسكين منزلي داخل منزلهما وفر هاربًا بعد مرور 9 أيام فقط على ليلة زفافهما، مؤكدين أنه لم يشتك من زوجته خلال الـ9 أيام الماضية، والتى تعتبر هي بداية شهر العسل والحياة كانت طبيعية.

وأمرت النيابة العامة، بتشكيل فريق بحثي من رجال مباحث مركز إدفو بأسوان؛ لضبط المتهم ” الزوج ” وإحضاره أمام النيابة لاستكمال التحقيقات ومعرفة ملابسات الواقعة.