الأمير هاري وميجان ماركل ينتظرا مولودهما

لندن(صدى):

كشف قصر كنزنجتون، اليوم الاثنين، عن الخبر السعيد الذي تنتظره العائلة المالكة البريطانية خلال ربيع 2019.

وأعلن القصر في بيان له أن ميجان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حبلى، قائلًا ” يسعد سمو دوق ودوقة ساسكس الإعلان عن انتظارهما مولودًا خلال ربيع 2019 “.

يُذكر أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يقومان بجولة في استراليا حاليًا، وهي أول جولة رسمية خارجية يقومان بها منذ زواجهما في مايو الماضي.