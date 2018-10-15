مقتل 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمصر

القاهرة(صدى):

قتلت السلطات المصرية ٩ إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بصعيد مصر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صادر اليوم، إن معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوى الغربي، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت المهمة والحيوية.

وأشارت إلى أنه خلال مداهمة الكهف المشار إليه وحصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات، مما أسفر عن العثور على 9 قتلى من العناصر الإرهابية، وعدد 6 بنادق آلية، وكمية من الطلقات، وعبوتين متفجرتين، وسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية.