اغتصب فتاة مراهقة واستمات ركاب طائرة في إنقاذه من الترحيل!

لندن(صدى):

في واحدة من المواقف الغريبة دافع عدد من المسافرين في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن عن مهاجر صومالي كان سيرحل إلى بلاده لينقذوه من مصير مجهول في بلاده ، لينزل من الطائرة ويتم إلغاء ترحيله بعد مفاوضات شاقة من أجله ليكتشفوا المفاجأة فيما بعد.

وبعد مرور الواقعة بأيام قليلة نشرت وزارة الداخلية البريطانية بيان يضم أسماء مدانين في قضية إغتصاب جماعي ليقرأ البريطانيون إسم الصومالي أحمد يعقوب ” 29 عام ” ضمن القائمة المحكوم عليه فيها بـ 9 سنوات حبس بسبب جريمته البشعة .

جدير بالذكر أنه تم إلغاء عدد من عمليات الترحيل بسبب تضامن الركاب مع المحكوم بالترحيل خاصة بعد إنتشار موقف الناشطة السويدية التي ساندت مهاجر في طائرة تستعد للإقلاع، إذ ظلت تطالب بعدم ترحيله إلى بلاده، حيث يواجه مصيرا مجهولا قد ينتهي بالموت ، وحاز مقطع فيديو لها وهي تبكي وتحتج انتشارا واسعا في العالم.