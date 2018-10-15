4 خطوات لغسيل اليدين بشكل صحيح
يعتبر غسل الأيدى من أهم خطوات الحفاظ على الصحة، فهو يقلل فرص الإصابة بالأمراض المعدية والفيروسات، لذا يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لغسيل الأيدى.
وتقدم الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، 4 خطوات لغسيل الأيدى بطريقة صحيحة، منها:
1- غسل اليدين بالماء والصابون معا.
2- يجب أن لا تقل مدة غسل اليدين عن دقيقة بالماء والصابون أسفل الماء الجارى.
3- في حالة عدم وجود صابون يمكن غسل اليدين بالماء فقط عن طريق وضعها أسفل الماء الجارى لفترة من الوقت.
4- عند غسل اليدين بالماء والصابون يجب فركهما جيدا مع فرك ما بين الأصابع للتخلص من أي جراثيم بها، مع ضرورة قص الأظافر حتى لا تكون مصدرا لانتشار العدوى.
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