4 خطوات لغسيل اليدين بشكل صحيح

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر غسل الأيدى من أهم خطوات الحفاظ على الصحة، فهو يقلل فرص الإصابة بالأمراض المعدية والفيروسات، لذا يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لغسيل الأيدى.

وتقدم الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، 4 خطوات لغسيل الأيدى بطريقة صحيحة، منها:

1- غسل اليدين بالماء والصابون معا.

2- يجب أن لا تقل مدة غسل اليدين عن دقيقة بالماء والصابون أسفل الماء الجارى.

3- في حالة عدم وجود صابون يمكن غسل اليدين بالماء فقط عن طريق وضعها أسفل الماء الجارى لفترة من الوقت.

4- عند غسل اليدين بالماء والصابون يجب فركهما جيدا مع فرك ما بين الأصابع للتخلص من أي جراثيم بها، مع ضرورة قص الأظافر حتى لا تكون مصدرا لانتشار العدوى.