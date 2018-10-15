مطربة فرنسية شهيرة تعتزل الفن وتقرر العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام

أماني الغامدي(صدى):

اعتزلت فنانة فرنسية شهيرة تدعى ” ديامس ” الفن بعد اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنها سعيدة بحياتها الجديدة في المملكة.

وحملت حقائبها بعد دخولها الإسلام عام 2009 وارتدت الحجاب، واختارت السعودية مقراً جديداً لإقامتها منذ عام.

وقالت ” ديامس ” قبل دخولها الإسلام تمر بمرحلة نفسية سيئة: ” لم أجد الحل لوضعي ونفسيتي عند الأطباء، لكنني وجدته في الإسلام ” .

ومن جهتها، أوضحت صديقة مقربة من ديامس أن صديقتها أبلغتها أنها سعيدة بحياتها الجديدة في السعودية، وستزور فرنسا من فترة إلى أخرى لزيارة أقربائها وأصدقائها.