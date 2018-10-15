مطربة فرنسية شهيرة تعتزل الفن وتقرر العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام
اعتزلت فنانة فرنسية شهيرة تدعى ” ديامس ” الفن بعد اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنها سعيدة بحياتها الجديدة في المملكة.
وحملت حقائبها بعد دخولها الإسلام عام 2009 وارتدت الحجاب، واختارت السعودية مقراً جديداً لإقامتها منذ عام.
وقالت ” ديامس ” قبل دخولها الإسلام تمر بمرحلة نفسية سيئة: ” لم أجد الحل لوضعي ونفسيتي عند الأطباء، لكنني وجدته في الإسلام ” .
ومن جهتها، أوضحت صديقة مقربة من ديامس أن صديقتها أبلغتها أنها سعيدة بحياتها الجديدة في السعودية، وستزور فرنسا من فترة إلى أخرى لزيارة أقربائها وأصدقائها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35765 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يثبتنا وأياكي
على دين الأسلام
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1146 ] نشر منذ 1 ساعة
ديامس يونانية وليست فرنسية!!!!!
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله اكبر ………….. ربنا الهادي !
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56096 ] نشر منذ 37 دقيقة
الحمد لله ..
,, الله الهادي الى سواء السبيل ,,