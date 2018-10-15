  • الإثنين 15

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. مطربة فرنسية شهيرة تعتزل الفن وتقرر العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام

مطربة فرنسية شهيرة تعتزل الفن وتقرر العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام

مطربة فرنسية شهيرة تعتزل الفن وتقرر العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام
أماني الغامدي(صدى):

اعتزلت فنانة فرنسية شهيرة تدعى ” ديامس ” الفن بعد اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنها سعيدة بحياتها الجديدة في المملكة.

وحملت حقائبها بعد دخولها الإسلام عام 2009 وارتدت الحجاب، واختارت السعودية مقراً جديداً لإقامتها منذ عام.

وقالت ” ديامس ” قبل دخولها الإسلام تمر بمرحلة نفسية سيئة: ” لم أجد الحل لوضعي ونفسيتي عند الأطباء، لكنني وجدته في الإسلام ” .

ومن جهتها، أوضحت صديقة مقربة من ديامس أن صديقتها أبلغتها أنها سعيدة بحياتها الجديدة في السعودية، وستزور فرنسا من فترة إلى أخرى لزيارة أقربائها وأصدقائها.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1146 ] نشر منذ 1 ساعة

ديامس يونانية وليست فرنسية!!!!!

[ عدد التعليقات: 56096 ] نشر منذ 37 دقيقة

الحمد لله ..

,, الله الهادي الى سواء السبيل ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *