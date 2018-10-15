بسبب انتقاده لها.. امرأة تقتل زوجها بمطرقة

لندن(صدى):

أقدمت امرأة بريطانية بقتل زوجها؛ حيث قامت بضربه على رأسه بالمطرقة 20 مرة أثناء تناوله وجبة الإفطار.

وبالتطرق للتفاصيل، أفاد ابنهم أن أبيه كان يتعامل مع والدته كأنها لا شيء وينتقدها باستمرار في مذاق طعامها والطريقة التي تتناول بها الطعام، حيث كانت لا تستعمل الشوكة والسكين.

ومع كثرة الانتقادات التي تعرضت لها الزوجة، أقدمت على قتل زوجها وهربت من المنزل، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليها.

وحُكم على المتهمة ” 63 عامًا ” بالسجن 18 عامًا؛ إثر ارتكابها هذه الجريمة؛ فيما اتهم ابنها ” ديفيد ” والده بسوء معاملة والدته لسنوات طويلة، وطالب بإطلاق سراحها.