مذيع مغربي يسيء للإعلامية مريم سعيد و يكشف سبب انفصالها عن خطيبها

مليكة فؤاد(صدى):

ظهر الإعلامي المغربي سيمو بن بشير،في مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية يسيء من خلاله إلى الاعلامية مريم سعيد، سائلاً من أين لها كل هذا الرخاء والثروة التي تتمتع بها.

ويعمل الإعلامي سيمو مراسلا لقناة ” العربية نيوز ” ، وهو يقول أنه ” لا يمكن لمريم أن تحصل على الثروة التي تتباهى بها، وأن تشتري الحقائب التي تتعدى 60 مليون ، مؤكداَ أن ذاك مستحيل أن يكون من أجرها كمذيعة، سائلاَ إيها من أين لك هذا ، ويجب أن توضحي نوع العمل الذي تقومين به.

وأوضح أن خطيبها رجل الأعمال المغربي كريف ظريف، انفصل عنها قبل يومين من زفافهما “بسبب سوء أخلاقها