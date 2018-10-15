الخدمة المدنية تنظم ورشة عمل مع ممثلي الجهات الحكومية

محمد السعران(صدى):

نظمت وزارة الخدمة المدنية صباح اليوم الاثنين بفندق الموفنبيك بالرياض ورشة عمل تفاعلية للمرحلة الثانية من مشروع ” القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي الخدمة المدنية ” مع ممثلي الجهات الحكومية، وذلك بحضور سعادة وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية الأستاذ عبدالرحيم بن فريد كتوعه، الذي رحب بالحضور والمشاركين من خلال كلمته، ومقدما شكره لتجاوب الجهات الحكومية وممثليها لتحقيق أهداف الورشة والتي هي امتداد لورش سابقة انطلقت من الوزارة في اطار مبادرات التحول الوطني لحكومتنا والاهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة2030، موضحاً بأن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية هو أحد مشاريع (مبادرة إيجاد بيئة عمل محفزة في الخدمة المدنية).

وأضاف سعادته بأن الارتباط الوظيفي هو محصلة لشعور الموظف بالرضا التام تجاه عمله وهو أحد الركائز الأساسية في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية، ويمثل علاقة راسخة وشراكة متبادلة، تقوم على زرع الولاء لدى الموظف لبذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف المنظمة التي ينتمي إليها، وذلك باستثمار العنصر البشري من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب وثقافة الأداء وغيرها من العوامل، التي تعود بالنفع على بيئة العمل وكسب رضا الموظف ورفع نسبة ارتباطه بجهة عمله.

واستهدفت ورشة العمل محورين رئيسين، تمثل الأول في ” الارتباط الوظيفي لفرق العمل وضباط الاتصال ” والثاني أختص في ” عوامل نجاح المشروع وخطة التواصل ” تلا ذلك جلسة نقاش تم من خلالها طرح أسئلة والمقترحات بين المشاركين حول المحاور السابقة وعن المشروع بشكل عام.