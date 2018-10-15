بالفيديو.. أهمية حمض الفوليك للمرأة الحامل

أماني الغامدي(صدى):

تحتاج المرأة الحامل إلى غاية خاصة فجسمها يتطلب بعض المواد الغذائية، لمواجهة التغيرات الهرمونية التي تحدث بجسمها، وكذلك لتغذية الجنين، ولمده بما يحتاجه جسمه للنمو بشكل جيد.

وفي هذا الصدد استعرضت دكتورة التغذية رندا الديسي ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” دنيا يا دنيا ” أهمية حمض الفوليك للمرأة الحامل .

وقالت رندا ، أن حمض الفوليك يعد من أهم المواد التي يحتاجها الجنين، وبشكل خاص في بدايات الحمل، فهو يساعد على نمو وتقوية العمود الفقري لدى الجنين .

وأكدت ، أن الجرعة اليومية تختلف من سيدة لأخرى ، فالمرأة المقبلة على الحمل يجب أن تبدأ في تناول حمض الفوليك أسيد قبل الحمل بعام ، والطبيب هو الذي يحدد الجرعة المطلوبة .

وتابعت ، أكدت الدراسات أن الحوامل الذين تناولوا الفوليك أسيد قبل الحمل وكان لديهم مخاطر الإجهاض أو الولادة المبكرة ، فتناول الحمض قلل ذلك بنسبة 50% .