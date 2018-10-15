طائرة الأمير هاري وميجان ماركل تتعرض لصاعقة رعدية
تعرضت الطائرة التي كانت تقل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، من بريطانيا إلى أمستردام لحضور فعالية تضم كبار نجوم العالم والمشاهير، لصاعقة رعدية.
وعاش الأمير هاري ودوقة ساكيس، لحظات من الرعب خلال رحلتهما بطائرة جيت الخاصة عندما ضربت الصاعقة مقدمة الطائرة؛ فيما استكملت الطائرة رحلتها ووصلت بسلام إلى مطار أمستردام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35765 ] نشر منذ 57 دقيقة
أبليس راكب معهم😈😈😈
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56096 ] نشر منذ 6 دقائق
ما اراد الله هلاكهما ،،،