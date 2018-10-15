سحب رعدية وأمطار تضرب المنطقة الشرقية
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تحذيرًا من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.
وأوضح الإنذار أن الحالة تكون على المنطقة الشرقية وتشمل ” الدمام، الظهران والأجزاء المجاورة “، وتبدأ من الساعة الـ14:20 عصر اليوم، وتنتهي في السادسة مساءً.
محمد[ عدد التعليقات: 2692 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم زد وبارك اللهم اجعله صيبأ نافعا غير ضار . الصورة غير حقيقيه مافي جبال بالمنطقة الشرقية مثل بالصورة . حطو شعار ارامكو ^_^ .
لا يفوتكم كيك ارامكو طحين يبيعونه المطاحن وليس كل المطاحن في الثقبة فقط
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56096 ] نشر منذ 57 دقيقة
اللهم اجعلها خيراً وبركه بلا ضرر ,, آمين ,,