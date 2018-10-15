سحب رعدية وأمطار تضرب المنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تحذيرًا من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح الإنذار أن الحالة تكون على المنطقة الشرقية وتشمل ” الدمام، الظهران والأجزاء المجاورة “، وتبدأ من الساعة الـ14:20 عصر اليوم، وتنتهي في السادسة مساءً.