ترامب يخطئ في تهنئة الأميرة يوجيني ويذكرها بمرضها

واشنطن(صدى):

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بحفل زفافها .

وكان قد قال ترامب في تغريدة له على موقع ىالتواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” كانت الأميرة يوجين عروسا جميلة حقا بالأمس، لقد مرت بالكثير، وخرجت منتصرة في النهاية “.

وأخطأ ترامب في تغريدته حين قال إن الزفاف كان بالأمس، في حين أنه كان أول أمس الجمعة، كما ذكر الأميرة بفترة مرضها ، حيث كانت تعاني من مرض “الجنف” وهو تشوه في العمود الفقري، وخضعت لعملية جراحية في عمر الـ12 عاما.

يذكر أن بريطانيا احتفلت أول أمس الجمعة يزفاف الأميرة يوجيني 28 عاما، على جاك بروكسبانك 32 عاما، في قعلة وندسور.