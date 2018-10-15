بالصور.. رجل يشعل النيران في أطفاله الـ 6 أثناء نومهم لسبب صادم

لندن(صدى):

اتفق رجل مع زوجته على قتل أطفاله الـ 6 ” بالخطأ ” أثناء نومهم للحصول على تعويض بمنزل آخر كبير من مجلس مدينتهم.

وفي التفاصيل، قام رجل بقتل أبنائه الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاما في منزله الضيق الذي يتكون من ثلاث غرف نوم ويقع في ديربي ببريطانيا من أجل الحصول على منزل أكبر ” .

وأشعل الأب النيران في المنزل وظنها أنها لن تصل لأطفاله، ولكن النتائج جاءت عكسية تماما حيث حاصرت النار الأطفال، ولم يتمكن من إنقاذهم “.

ووجهت تهمة القتل الخطأ للرجل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وقد نفى التهمة الموجهة إليه، قائلا: ” أنا بريء من قتل أطفالي، فهم كل حياتي، لقد أعطوني الكثير من الفرح والحب والسعادة والضحك ” .