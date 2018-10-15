العمل: نسب الالتزام بقرارات التوطين للأنشطة الجديدة تصل لـ 84%

عادل الحربي(صدى):

صرح الدكتور عبد الله أبوثنين، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بأن سوق العمل المحلية بأمس الحاجة لكل السواعد الوطنية.

حيث أبان ” أبوثنين ” أن نسب الالتزام بقرارات التوطين للأنشطة الجديدة بين 80 و84%، ونسبة الالتزام لقرارات التوطين السابقة تصل في العديد منها لنسبة 95%.

وعن منظومة العمل، أوضح أن منظومة العمل هيأت حزمة من برامج وممكنات تدريب وتأهيل وتمويل، وتوظيف أكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة كمرحلة أولى في التوطين؛ للالتحاق بفرص العمل في القطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بقرار توطين 12 قطاعًا في غضون 5 أشهر، ذكر ” أبوثنين ” أن القرار الذي صدر كان يستهدف توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا وليس توطين 12 قطاعًا.