الفيحاء يتعاقد مع المدرب الصربي سلافوليوب موسلين

طلال الغامدي(صدى):

وقعت إدارة نادي الفيحاء، اليوم الاثنين، عقدًا مبدئيًا مع المدرب الصربي سلافوليوب موسلين؛ لتولي تدريب الفريق بعد إقالة الأرجنتيني جوستافو كوستاس.

وجاءت هذه الخطوة بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، حيث جرت مراسم التوقيع المبدئي في مدينة دبي بدولة الإمارات، بعد عقد اجتماعًا لمناقشة بنود العقد والإتفاق على كافة التفاصيل.

يُذكر أن سلافوليوب صاحب الـ65 عامًا يمتلك خبرة كبيرة في التدريب، حيث تولى تدريب العديد من الأندية الأوروبية بالإضافة إلى توليه تدريب منتخب صربيا الأول وساهم في تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وحقق العديد من الألقاب أبرزها الدوري الصربي ” 3 مرات ” وكأس صربيا ” مرتين ” والدوري المغربي ” مرة واحدة ” ، والدوري البلغاري ” مرة واحدة ” وكأس بلغاريا ” مرة واحدة “.

وكانت إدارة نادي الفيحاء قررت، اليوم الاثنين، إقالة الأرجنتيني جوستافو كوستاس من تدريب الفريق الأول؛ بعد التعرض إلى 4 هزائم في الجولات الخمس الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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