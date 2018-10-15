لاعبان جاهزان لخلافة لويس سواريز

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي برشلونة الإسباني، إلى التعاقد مع لاعبين لخلافة المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، خلال الموسم المقبل؛ حيث تضع إدارة النادي الكتالوني عينها على اللاعبين كريشتوف بيونتيك مهاجم جنوى الإيطالي ونيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي.

ويلعب نيكولاس بيبي، في نادي ليل الفرنسي ويقدم أداء منقطع النظير؛ بعدما أحرز 6 أهداف وصنع مثلهم خلال 9 لقاءات فقط؛ حيث يستطيع اللعب في مركز المهاجم الصريح ومُراقب بشدة من طرف بايرن ميونيخ الألماني، رغم مولده بفرنسا إلا أنه يمثّل منتخب بلاد أبويه كوت ديفوار منذ نوفمبر 2016 وخاض معه 8 مباريات أحرز من خلالهم 3 أهداف.

أما كريشتوف بيونتيك، تلقبه الصحافة المحلية بـ ” ليفاندوفسكي الجديد ” ؛ حيث أحرز 13 هدفًا هذا الموسم خلال 8 مباريات فقط، بواقع 9 أهداف في الدوري -في صدارة الهدافين- و 4 في كأس إيطاليا، له مباراتين دوليتين فقط أحرز خلالها هدفًا وحيدًا وكان قبل أيام ضد المنتخب البرتغالي في دوري الأمم الأوروبية.

ومن الجدير بالذكر، أن مسئولو البارسا يرون أن سواريز يمر بمنحدر في المستوى، حيث لم يسجل سوى ثلاثة أهداف منذ بداية الموسم في كل المسابقات، بالإضافة إلى المردود المتردي مقارنة بما يقدمه دائمًا، الأمر الذي فتح أبواب المفاوضات السريعة لجلب مهاجم قادر على شغل وملء الرقم ” 9 ” .