الفالح: قادرون على امتصاص أي صدمات في إمدادات النفط الدولية

علي القحطاني (صدى):

وجه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، اليوم الاثنين، رسالة إلى المجتمع الدولي بخصوص مشاركة المملكة في أسواق النفط.

وقال ” الفالح ” خلال افتتاح معرض الشرق الأوسط للكهرباء للسعودية الذي ترعاه ” السعودية للكهرباء ” بمشاركة أكثر من 150 شركة عالمية وإقليمية وسعودية، نطمئن المجتمع الدولي بأننا شركاء في أسواق النفط.

كما أكد أن المملكة قادرة على امتصاص أيّ صدمات في إمدادات النفط الدولية.

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