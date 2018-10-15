كذبة جديدة للتركية خديجة عن جمال خاشقجي
أدلت التركية خديجة جينجيز، التي تدعي أنها خطيبة المواطن المختفي بإسطنبول جمال خاشقجي، بكذبة جديدة دون أن تدري؛ حيث قالت أنه كان من المفترض أن تحتفل بعيد ميلاده الـ 60 يوم السبت في الـ 13 من أكتوبر الجاري.
وظهرت كذبتها عندما كتبت اثنينة عبدالمقصود خوجة التي كرمت خاشقجي عام 2014، في سيرته الذاتية- والتي عادة تكون باطلاع الشخصية المكرمة، وتتلى عادة أمامه قبل البدء في حديثه- أن ميلاده كان في الـ 23 من مارس عام 1958.
ويعتاد ” خاشقجي ” على نشر صور تجمعه بأهله على ” تويتر ” ولم يشر إلى خديجة في أي واحدة منهم؛ سوى صورة تجمعه برجلين وسيدتين أتراك من ضمنهم خديجة، التي تزعم أنها خطيبته، ولكنه حينها وصفها بمتخصصة في الشأن العُماني ولها كتاب في ذلك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35765 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا أستقعدت لها من البداية
لأني أدري أنها دجالة كذابة
وإذا بغيتوا تعرفون وين أختفى جمال خاشقجي
أخضعوها للتحقيق.
كان زمان[ عدد التعليقات: 3180 ] نشر منذ 1 ساعة
الله من ثقل الدم ..
حتى خطيبك مثلك ثقيل دم …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56096 ] نشر منذ 1 ساعة
عندها كامل المعلومات وجه السلقه ، باالتعاون مع اعداء المملكه ، وباالمال القطري ,,
,, والقصد هو الإيقاع بين المملكه وتركيا ، هذا ظاهرياً ، ولكن المقصد الحقيفي هو سمو الأمير محمد بن سلمان ,,
,, والدليل هو الزج بأسم الأمير محمد من اول خبر ظهر عن الحادثه ، بأنه هو من امر بقتله .. كذا طوالي ,,
,, وهيهات ثم هيهات ان يمشوا اكاذيبهم ، التي يرددونها على منابرهم المخذوله ، على ذي عقل ,,
,, حرفوا وزيفوا وفبركوا ، ولكن حبل الكذب قصير وقصير جداً جداً جداً ,,
,, خيبكم الله .. خبتم وخابت مساعيكم والسنتكم الكاذبه ,,