كذبة جديدة للتركية خديجة عن جمال خاشقجي

أنقرة(صدى):

أدلت التركية خديجة جينجيز، التي تدعي أنها خطيبة المواطن المختفي بإسطنبول جمال خاشقجي، بكذبة جديدة دون أن تدري؛ حيث قالت أنه كان من المفترض أن تحتفل بعيد ميلاده الـ 60 يوم السبت في الـ 13 من أكتوبر الجاري.

وظهرت كذبتها عندما كتبت اثنينة عبدالمقصود خوجة التي كرمت خاشقجي عام 2014، في سيرته الذاتية- والتي عادة تكون باطلاع الشخصية المكرمة، وتتلى عادة أمامه قبل البدء في حديثه- أن ميلاده كان في الـ 23 من مارس عام 1958.

ويعتاد ” خاشقجي ” على نشر صور تجمعه بأهله على ” تويتر ” ولم يشر إلى خديجة في أي واحدة منهم؛ سوى صورة تجمعه برجلين وسيدتين أتراك من ضمنهم خديجة، التي تزعم أنها خطيبته، ولكنه حينها وصفها بمتخصصة في الشأن العُماني ولها كتاب في ذلك.