بالصور.. أوبل انسجنيا سبورتس تورر 2020 تظهر في أول صور تجسسية

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قدمت أوبل في السادس من فبراير 2017 الجيل الجديد من انسجنيا سبورتس تورر ولهذا جاء ظهور صور تجسسية لنسخة جديدة من السيارة كأمر مفاجيء حيث يبدو أن الشركة الألمانية ترغب في تطوير السيارة الواجن متوسطة الحجم بشكل سريع الا اذا كان الأمر يتعلق بتحديث منتصف العمر للسيارة. وربما يكون الأمر كله متعلق باختبار نظام قيادة جديد في السيارة .

وتحمل السيارة كما نرى في الصور حلة تمويه كبيرة على الجزء الأمامي ويظهر من خلالها احتمال تواجد تغيير كبير في شكل المصابيح الأمامية بما يقارب بعض تصميمات سيارات أودي متعددة الاستخدامات مع شبكة تهوية تبدو أصغر مع تغيير في تصميم المصابيح الخلفية للسيارة كذلك.

وبعض اللمسات في السيارة التي تشمل تواجد أسلاك على الجزء الخلفي من السيارة ربما تشير الي تجربة الشركة لمحرك جديد ربما يكون من مجموعة بيجو سيتروين المالكة الجديدة لأوبل وربما يكون ذلك من موديل بيجو 508 من أجل توفير مزيد من النفقات. وربما تحمل السيارة في الجزء الخلفي مخارج عادم مزدوجة عريضة .