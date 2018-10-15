الذهب يقترب من أعلى سعر في 3 أشهر

وكالات(صدى):

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 1 بالمئة مسجلة أعلى مستوي لها في نحو 12 أسبوع في ظل رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجلت أسعار التعاملات الفورية للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.9 بالمئة لتصل الي 1228.24 دولار للاونصة، قبل أن يسجل سعر المعدن الأصفر النفيس خلال الجلسة ذاتها أعلى سعر منذ 26 يوليو، بعد أن وصل إلى 1229.18 دولار. وزادت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة لتصل إلى 1231.80 دولار للأونصة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت أسعار البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1073.90 دولار. كما صعدت أسعار الفضة واحدًا % لتصل إلى 14.70 دولار للأونصة.