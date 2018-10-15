وزير الحرس الوطني يقلّد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة

الرياض(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، في مكتبه بالوزارة اليوم، ذوي شهداء الواجب من قوات الحرس الوطني، النقيب منصور بن جزاء الحربي، والرقيب أول خالد بن مخيضير العلوي، والعريف محمد بن عواد الجهني – رحمهم الله -، الذين استشهدوا في ميدان الشرف والعز والبطولة بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

حيث قلّد سمو وزير الحرس الوطني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لذوي شهداء الواجب وذلك إثر صدور الأمر السامي بذلك.

وأشاد سمو وزير الحرس الوطني خلال اللقاء بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء، مؤكداً أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ومصدر قوته ـ بعد الله عز وجل ـ وأن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة ويبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته، مضيفاً أن أبطالنا سجلوا الكثير من ملاحم التضحية والفداء في ميادين العـزّ والشرف، ومنهم من شرفه الله عز وجل بالشهادة، منوهاً بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ذوو الشهداء واعتزازهم بما قدمه أبناؤهم ذوداً عن الدين والوطن، مشيراً إلى أنه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية،وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فقد حرصت وزارة الحرس الوطني على رعاية أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، تنفيذاً لهذا التوجيه ،واستشعاراً منها لهذا الدور تجاههم.

من جانبهم عبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على استقباله لهم وتقليدهم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة تقديراً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعاً عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم غير المستغرب منه، وافتخارهم باستشهاد أبنائهم في ساحات العز والكرامة ذوداً عن بلادنا الغالية حماها الله وأدام عزها.

حضر الاستقبال معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ومدير الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين اللواء سعود بن عبدالله آل ذواد، ومدير إدارة الشهداء العميد محمد بن مسفر المالكي.