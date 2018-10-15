شرط رحيل ” مودريتش ” عن ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

وضع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، شرطًا لأجل السماح للاعب الكرواتي لوكا مودريتش بتحقيق حلم اللعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، أن رحيل ” مودريتش ” إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي، يتوقف على نجاح ” الملكي ” في الحصول على خدمات البرازيلي ” نيمار دا سيلفا ” أو الفرنسي كيليان مبابي.

وسيحاول ” إنتر ميلان ” الظفر بخدمات لوكا مودريتش في الميركاتو الشتوي، حيث كشفت مصادر أنه كان قريبًا جدًا من حسم صفقة الساحر الكرواتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يُذكر أن لوكا مودريتش أعرب عن رغبته للانتقال إلى ” إنتر ميلان ” ؛ من أجل تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإيطالي، وذلك وفقَا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية.