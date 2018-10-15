محمد السعران(صدى):

بقيمة تجاوزت العشرة ملايين ريال تم اعتماد مشروع مدينة الأنعام بمحافظة بيشة على مساحة تتجاوز ١٠٠ ألف متر مربع ستشمل العديد من المرافق الخدمية وقد روعي في تصميم المدينة لتكون مقصداً سياحيا ترويجيا لشمولها على حزمة متكاملة من المرافق والخدمات تشمل حضائر للإبل والأغنام والبقر واُخرى للطيور مع أسواق تكميلية مخصصة للأعلاف مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والبيئية وقد تم اختيار موقع المدينة على امتداد طريق خميس مشيط بالقرب من الموقع القديم.

كما سيشمل المشروع أعمال سفلتة وإنارة وعدد من المظلات والحضائر يتوسطها ساحة كبيرة للحراج وسوق للحطب والفحم ومربعات استثمارية متعددة التخصيص وسيشمل المشروع إنشاء العديد من دورات المياه وديوانية وساحات للجلوس والعديد من الممرات الداخلية ومصلى كبير.

وقد أكد رئيس البلدية المهندس مصلح بن صالح العلياني أن المشروع سيتم الشروع فيه خلال الأسابيع القادمة ومدة تنفيذه ٢٤ شهر وستحرص البلدية على تنفيذ المشروع بما يتوافق مع تطلعات أهالي المحافظة وزوارها كما أوضح رئيس البلدية باعتماد تنفيذ مشروع سوق المواشي بقرية العطف.