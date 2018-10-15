الأخضر والعراق.. ” سوبر كلاسيكو ” وتاريخ حافل بالأرقام

ماجد محمد(صدى):

يلتقي المنتخبان السعودي والعراقي للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخهما اليوم الإثنين في ختام بطولة سوبر كلاسيكو الودية، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وتحظى مباراة الأخضر واسود الرافدين بجماهيرية كبيرة على مستوى الخليج والوطن العربي نظرا للاثارة الدائمة والندية التي تتمتع بها لقاءات المنتخبين منذ اللقاء الاول الذي جمعهما عام 1975 بتصفيات كأس آسيا التي انتهت 1-1، وكان محمد المغنم صاحب اول هدف سعودي في مرمى العراق.

وقبل اللقاء المقرر اليوم تواجه المنتخبان 34 مرة تنوعت بين ودية ورسمية، فاز الاخضر السعودي منها في 11 مباراة، وتعادلا في 6 مباريات، بينما حقق العراق الفوز في 17 مباراة.

وفاز المنتخب السعودي في آخر مواجهة رسمية امام العراق على ملعب الجوهرة ضمن تصفيات كأس العالم 2018 بهدف يحيى الشهري، بينما انتهت اخر مواجهة ودية واخر لقاء جمعهما قبل مباراة اليوم بفوز العراق 4-1 على ملعب البصرة. وتستعد الجماهير العربية لمشاهدة مباراة قوية بين المنتخبين اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.