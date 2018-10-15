” الإسكان ” تعلن تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج ” سكني “

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج ” سكني ” لعام 2018، الذي يستهدف تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 34533 مواطناً، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة العاشرة منذ الإعلان عن إطلاق “سكني” العام الماضي أكثر من 533 ألف خيار سكني وتمويلي.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم، في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية، تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و11705 وحدات سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11928 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 2600 لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

وبحسب بيانات الدفعة العاشرة تم تخصيص 11705 وحدات سكنية تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة، وجاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 707 أراضٍ في منطقة الرياض، و3155 في منطقة مكة المكرمة، و1004 بالمدينة المنورة، و335 أرضاً في منطقة القصيم، و3049 للمنطقة الشرقية، ومنطقة تبوك بـ 213 أرضاً، إضافة لـ 2852 بمنطقة جازان، و387 بمنطقة الباحة، و226 أرضاً في منطقة الجوف.

وكشف المؤتمر عن أعداد المستفيدين من صندوق التنمية العقارية في الدفعة العاشرة الذي شمل جميع مناطق المملكة، حيث خصص في الرياض 2189 قرضاً، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدنية المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 بمنطقة الباحة.

واقتربت الوزارة من تحقيق الرقم المستهدف لها في عدد الخيارات السكنية للعام 2018 والمحدد بـ 300 ألف خيار سكني، حيث بلغ عدد الخيارات المعلن عنها حتى الآن 250406 خيارات سكنية تمثل ما نسبته 83% حتى الآن، تشمل 83000 قرض عقاري، 75342 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و79072 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و10400 شراء لوحدة جاهزة من السوق.

وأوضح المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان محمد بن سعود الغزواني أن برنامج ” سكني ” يواصل وبشكل شهري التزامه بتخصيص الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة والصندوق، حيث تم خلال هذه الدفعة تخصيص أكثر من 34 ألف خيار بزيادة بلغت نحو 3.1% عن العدد الذي تم الإعلان عنه خلال الشهر الماضي، مؤكداً أنه سيتم الالتزام بالمستهدف المعلن مطلع العام الجاري وتحقيقه بالوصول إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي.

وأشار إلى أن ” سكني ” وضمن خططه بتوفير خيارات سكنية مناسبة لجميع المستفيدين سيبدأ اعتباراً من الشهر الجاري بطرح أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، مشدداً على أنه سيتم إتاحة هذه الوحدات للحجز وبدء تسليمها خلال الربع الحالي من العام الجاري 2018.

وبشأن الخيارات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بيّن أنه تم خلال هذه الدفعة عقد شراكات مع المطورين العقاريين المؤهلين لضخ 11705 وحدات سكنية تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة، منها نحو 9 آلاف وحدة سكنية على أرض القطاع الخاص، والمشروع الآخر على أرض الوزارة شمال مدينة جدة وتتضمن مرحلته الأولى تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية، مؤكداً أن عدد المشروعات التي تم الإعلان عنها حتى الآن يصل إلى 60 مشروعاً تتيح أكثر من 90 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في مختلف مناطق المملكة، فيما شهدت نسب حجوزات عالية تقارب الـ 45%.

وبدوره أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن الصندوق يواصل جهوده لتوفير الحلول التمويلية المناسبة للمستفيدين المدرجين على قوائمه حيث بلغ إجمالي عدد الأرقام التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق برنامج ” سكني ” 168 ألف رقم لمواطنين مدرجين على قوائم الصندوق، مؤكداً حرصهم على توفير الخيار التمويلي المناسب واستفادة المواطنين من الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

هذا ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج ” سكني ” هنا للاطلاع على الأسماء المستفيدة هذا الشهر، وزيارة بوابة الدعم السكني ” إسكان “هنا والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية هنا لاستكمال وتحديث بياناتهم ليتم خدمتهم بشكل سريع.