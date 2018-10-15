رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجي يندد بانتهاكات مونديال قطر

ماجد محمد(صدى):

ندد رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجي هانز كريستيان جابريلسن، بما يتعرض له العمال الذين يعملون في تجهيز الملاعب لكأس العالم في قطر 2022؛ حيث أكدت منظمة العفو الدولية أن عشرات الأجانب العاملين في ورشة بناء إحدى منشآت نهائيات مونديال قطر 2022، لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر عدة.

وأوضح رئيس اتحاد نقابات العمال: ” إذا وقفنا دقيقة صمت على كل حالة موت لعامل في ملاعب مونديال 2022، فإنه يتوجب علينا أن نقف طوال 44 مباراة في البطولة ” ، في إشارة إلى العدد المرتفع من ضحايا ” ملاعب الموت ” القطرية؛ الأمر الذي يعني أن تخصص جميع مباريات دور المجموعات تقريبًا للحداد على ضحايا ملاعب قطر.

ومن جانبها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الشركة الهندسية توقفت عن دفع الرواتب في فبراير 2016، وقد استمر الحال على هذا المنوال طوال أكثر من عام، لافتة إلى أنّ نظام ” الكفالة ” المتبع في قطر والذي يتيح للشركات منع عمالها من العمل لدى شركة أخرى أو مغادرة البلاد سمح لشركات عديدة باستغلال عمالها.