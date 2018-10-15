الكشف عن مميزات 4 أنواع من البطاقات المصرفية

عادل الحربي (صدى):

تصدر البنوك لعملائها عدة أنواع من البطاقات المصرفية، حيث تميزت كل بطاقة بخصائص معينة تؤثر على حياة العميل المالية بطرق مختلفة.

وبذلك يتوجب على كل شخص اختيار البطاقة المصرفية التي تتناسب معه، وتلبي احتياجاته، وبالتالي تمكنه إنجاز تعاملاته المالية دون أن يكون مضطراً لدفع رسوم إضافية يكون بإمكانه تجنبها، وحول أنواع البطاقات: بطاقة مدى ” الخصم المباشر ” : وهي ترتبط مباشرة بالحساب المصرفي للشخص، فعند استخدام العميل للبطاقة في عمليات التسوق أو السحب النقدي، يتم خصم قيمة المبلغ من رصيد الحساب تلقائياً، وفي حال كان رصيد الحساب غير كاف فلن يكون بمقدور الشخص إتمام العملية.

البطاقة مسبقة الدفع: وهي بطاقة يتم شحنها برصيد مالي محدد، ومن ثم يكون بمقدور حاملها الاستفادة من ذلك المبلغ بالسحب من أجهزة الصراف الآلي أو الشراء، ويمكن شحن البطاقة بعدة طرق، من بينها تحويل المبلغ من حساب العميل، أو عن طريق الصراف الآلي، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو الهاتف المصرفي.

البطاقة الائتمانية: تقدمها المصارف أو شركات التمويل المرخصة، وتسمح لحاملها بشراء سلع، أو سداد الفواتير، أو سحب مبالغ نقدية في صورة دين، وذلك في حدود الحد الائتماني للبطاقة، ومن ثم يسدد المبلغ المستحق بموجب اتفاقية البطاقة الائتمانية، ويكون هناك هامش ربح أو رسوم تُطبق على المبلغ المستحق، إذا لم يتم سداده بالكامل قبل انتهاء فترة السماح.

بطاقة الحسم الشهري: وهي تشبه البطاقة الائتمانية إلى حد ما، إلا أنها تلزم حاملها بسداد كامل المبلغ المستحق عند استلامه كشف حساب البطاقة أو في تاريخ الاستحقاق المحدد.