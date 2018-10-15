وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي للألبان

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة المراعي للألبان، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للمواطنين والمقيمين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من أمس الأحد 14 أكتوبر 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، حائل، والخرج ط.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– أخصائي الصحة المهنية (الخرج): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة.

– مسؤول الحرائق والسلامة (حائل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مهندس شبكات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر.

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التاليهنا