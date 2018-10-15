على أرض المملكة.. اختتام منافسات السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين
يشهد إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية غدًا الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين عملاقي الكرة الأمريكية الجنوبية البرازيل والأرجنتين، في ختام منافسات بطولة ” سوبر كلاسيكو ” .
وعن المنتخب البرازيلي، يدخل فريقه المباراة بأفضلية نسبية؛ لأنه يخوضها بكامل نجومه وعلى رأسهم لاعب ” باريس سان جرمان الفرنسي، نيمار، وصانع ألعاب برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، غابرييل جيسوس ” .
أما الأرجنتين فيغيب عنها نجمها وقائدها ليونيل ميسي، المبتعد عن صفوف منتخب بلاده في الوقت الحالي.
يُذكر أن المنتخب البرازيلي تغلب على الأرجنتين ” 3-0 “، وتعادل معها ” 1-1 ” ذهابًا وإيابًا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.
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