على أرض المملكة.. اختتام منافسات السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين

نواف السالم(صدى):

يشهد إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية غدًا الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين عملاقي الكرة الأمريكية الجنوبية البرازيل والأرجنتين، في ختام منافسات بطولة ” سوبر كلاسيكو ” .

وعن المنتخب البرازيلي، يدخل فريقه المباراة بأفضلية نسبية؛ لأنه يخوضها بكامل نجومه وعلى رأسهم لاعب ” باريس سان جرمان الفرنسي، نيمار، وصانع ألعاب برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، غابرييل جيسوس ” .

أما الأرجنتين فيغيب عنها نجمها وقائدها ليونيل ميسي، المبتعد عن صفوف منتخب بلاده في الوقت الحالي.

يُذكر أن المنتخب البرازيلي تغلب على الأرجنتين ” 3-0 “، وتعادل معها ” 1-1 ” ذهابًا وإيابًا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.