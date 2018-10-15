وافد يتحرش بفتاة في البحر أمام والدها.. وهكذا حُكم عليه

دبي(صدى):

عاقبت محكمة الجنايات في دبي أحد الوافدين الآسيويين بالسجن والترحيل بعد انتهاء العقوبة بعدما تحرش بفتاة في البحر تحت أنظار والدها.

وخلال التحقيقات تبين أن الجاني عامل آسيوي يبلغ 26 عاما، بينما المجني عليها من جنسية اسيوية أيضا وتبلغ 14 عاما. ووفقا لوالد الفتاة فإن الجاني هاجم ابنته في البحر بشاطئ جميرا، وامسكها من رقبتها وتحرش بها بعنف، وتحسس جسدها فدفعته، قبل أن يأتي والدها ليشتبك معه.

ولم يتوقف الجاني عند هذا الحد بل اشتبك مع الأب بمساعدة أصدقائه، ثم جاء رجال الشرطة والقوا القبض عليه، بينما كانت الفتاة في حالة ذعر وحالة نفسية سيئة مما دفع رجال الشرطة لاستدعاء الاسعاف لها على الفور.