وافد يتحرش بفتاة في البحر أمام والدها.. وهكذا حُكم عليه
عاقبت محكمة الجنايات في دبي أحد الوافدين الآسيويين بالسجن والترحيل بعد انتهاء العقوبة بعدما تحرش بفتاة في البحر تحت أنظار والدها.
وخلال التحقيقات تبين أن الجاني عامل آسيوي يبلغ 26 عاما، بينما المجني عليها من جنسية اسيوية أيضا وتبلغ 14 عاما. ووفقا لوالد الفتاة فإن الجاني هاجم ابنته في البحر بشاطئ جميرا، وامسكها من رقبتها وتحرش بها بعنف، وتحسس جسدها فدفعته، قبل أن يأتي والدها ليشتبك معه.
ولم يتوقف الجاني عند هذا الحد بل اشتبك مع الأب بمساعدة أصدقائه، ثم جاء رجال الشرطة والقوا القبض عليه، بينما كانت الفتاة في حالة ذعر وحالة نفسية سيئة مما دفع رجال الشرطة لاستدعاء الاسعاف لها على الفور.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20394 ] نشر منذ 2 ساعتين
معليش لصبر حدود
المسكين شاف شي افقده عقله فهجم عليها بوحشيه
يجب مراعاة حالته النفسيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56077 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلون مايحكم عليهم به ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4681 ] نشر منذ 44 دقيقة
كم العقوبه-لابد تكون رادعه جدا هذا منطلق بدون حساب -يحسب انه في حوش غنم-
طيب النفس[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 14 دقيقة
يعني جاي يسبح ما خلته
يعني عرض المفاتن صعبة
احنا مرة زيه تركنا البحر وجلسنا نتلصص