برشلونة في طريقه للتعاقد مع ” بياتيك “

طلال الغامدي(صدى):

خطف هداف جنوى الإيطالي كريستوف بياتيك أنظار فريق برشلونة الإسباني حوله بعد تألقه منذ بداية موسم 2018-2019.

ويراقب برشلونة لبياتيك، قبل الإقدام على أي خطوة في طريق التعاقد معه، خاصة وأن الضغط في جنوى يختلف عن برشلونة.

ومن المتوقع أن يطلب جنوى أكثر من 60 مليون يورو، ما سيشكل ربحاً هائلاً للنادي، خاصة وأنه تعاقد مع اللاعب مقابل 4.5 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ويتابع أريدو بريدا، الذي يعمل حالياً كمدير رياضي في برشلونة، كريستوف بياتيك، بشكل مباشر.