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الفنان أحمد عبد الوارث في ذمة الله

الفنان أحمد عبد الوارث في ذمة الله
أماني الغامدي(صدى):

انتهت رحلة الفنان القدير أحمد عبد الوارث بعد أن وافته المنية إثر صراع مع المرض عن عمر يناهز 71 عاما حيث كانيخضع للعلاج فى أحد مستشفيات كوبرى القبة فيما لم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان أو العزاء.

جدير بالذكر أن .. آخر ظهور للفنان الكبير أحمد عبد الوارث كا ن على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل “أرض جو”، للنجمة غادة عبد الرازق، أما فى السينما فكان من خلال فيلم “المشخصاتى 2” مع الفنان تامر عبد المنعم .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5676 ] نشر منذ 53 دقيقة

إنا لله وإنا إليه راجعون **

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