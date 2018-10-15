للمواطنين فقط .. غرفة حائل تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت غرفة حائل باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة بمسمى ” أمين عام ” بدءً من اليوم الإثنين وحتى الخميس المقبل الموافق 2018/10/25م وذلك وفقاً للشروط التالية :

الشروط :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

. حاصلاً على الشهادة الجامعية في تخصص اقتصاد أو إدارة أعمال أو محاسبة أو تخصص له ارتباط بالوظيفة

. لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في منصب قيادي مشابه

. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

. الإلمام بمهارات التسويق والعلاقات العامة واستخدام الحاسب الآلي

. شخصية قيادية وعملية تهتم بتحقيق النتائج والعمل بروح الفريق

. الإلمام بأساليب إدارة الأفراد الحديثة وإدارة المشاريع وإدارة الوقت وإعداد التقارير

وعلى من تتوافر فيه الشروط إرسال سيرته الذاتية على الرابط التالي :هنا