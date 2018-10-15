للمواطنين فقط .. غرفة حائل تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة
فتحت غرفة حائل باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة بمسمى ” أمين عام ” بدءً من اليوم الإثنين وحتى الخميس المقبل الموافق 2018/10/25م وذلك وفقاً للشروط التالية :
الشروط :
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
. حاصلاً على الشهادة الجامعية في تخصص اقتصاد أو إدارة أعمال أو محاسبة أو تخصص له ارتباط بالوظيفة
. لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في منصب قيادي مشابه
. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
. الإلمام بمهارات التسويق والعلاقات العامة واستخدام الحاسب الآلي
. شخصية قيادية وعملية تهتم بتحقيق النتائج والعمل بروح الفريق
. الإلمام بأساليب إدارة الأفراد الحديثة وإدارة المشاريع وإدارة الوقت وإعداد التقارير
وعلى من تتوافر فيه الشروط إرسال سيرته الذاتية على الرابط التالي :هنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56077 ] نشر منذ 56 دقيقة
خير ان شاء الله ,,
,, بس شرط خبرة 10 شنوات ……….. هذي كثروامنها ………….
,, اللي عنده الخبرة المذكوره ، يبقى في عمله مافيه داعي يدور عندكم وظايف ,,
,, اعيدوا ودققوا النظر في من وضع الشروط التعجيزيه ,, وتحققوا من شهادته ، لاتغشوا انفسكم ,,