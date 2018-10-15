  • الإثنين 15

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. للمواطنين فقط .. غرفة حائل تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

للمواطنين فقط .. غرفة حائل تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

للمواطنين فقط .. غرفة حائل تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت غرفة حائل باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة بمسمى ” أمين عام ” بدءً من اليوم الإثنين وحتى الخميس المقبل الموافق 2018/10/25م وذلك وفقاً للشروط التالية :

الشروط :
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
. حاصلاً على الشهادة الجامعية في تخصص اقتصاد أو إدارة أعمال أو محاسبة أو تخصص له ارتباط بالوظيفة
. لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في منصب قيادي مشابه
. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
. الإلمام بمهارات التسويق والعلاقات العامة واستخدام الحاسب الآلي
. شخصية قيادية وعملية تهتم بتحقيق النتائج والعمل بروح الفريق
. الإلمام بأساليب إدارة الأفراد الحديثة وإدارة المشاريع وإدارة الوقت وإعداد التقارير

وعلى من تتوافر فيه الشروط إرسال سيرته الذاتية على الرابط التالي :هنا


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56077 ] نشر منذ 56 دقيقة

خير ان شاء الله ,,

,, بس شرط خبرة 10 شنوات ……….. هذي كثروامنها ………….

,, اللي عنده الخبرة المذكوره ، يبقى في عمله مافيه داعي يدور عندكم وظايف ,,

,, اعيدوا ودققوا النظر في من وضع الشروط التعجيزيه ,, وتحققوا من شهادته ، لاتغشوا انفسكم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *