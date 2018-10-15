بالفيديو.. رياح تجتاح الكويت وتحذيرات رسمية من مخاطر الطرق
تشهد دولة الكويت أحوال جوية صباح اليوم الإثنين سيئة نتيجة لموجة غبار كثيفة مصحوبة برياح شديدة مما دفع الحكومة الكويتية لتحذير مواطنيها من ضبابية الرؤية ومخاطر الطرق .
من جانبه قال عبد العزيز القراوي الخبير بالأرصاد الجوية أن سرعة الرياح الشمالية المثيرة للغبار تزيد عن 60 كيلومترًا في الساعة، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية .
وأضاف أن هناك انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر، وارتفاع في مستوى موج البحر لأكثر من 7 أقدام، على أن تشهد الأحوال الجوية تحسنًا تدريجيًا مع في الساعات المتأخرة من الليل مع تراجع السحب وإنحسار فرص هطول الأمطار.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1082 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يحفظ الكويت واهلها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56077 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يستر علينا وعليهم وكل مسلم موحد اينما كان ,, آمين ,,