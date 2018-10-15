بالفيديو.. رياح تجتاح الكويت وتحذيرات رسمية من مخاطر الطرق

خالد الظفيري(صدى):

تشهد دولة الكويت أحوال جوية صباح اليوم الإثنين سيئة نتيجة لموجة غبار كثيفة مصحوبة برياح شديدة مما دفع الحكومة الكويتية لتحذير مواطنيها من ضبابية الرؤية ومخاطر الطرق .

من جانبه قال عبد العزيز القراوي الخبير بالأرصاد الجوية أن سرعة الرياح الشمالية المثيرة للغبار تزيد عن 60 كيلومترًا في الساعة، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية .

وأضاف أن هناك انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر، وارتفاع في مستوى موج البحر لأكثر من 7 أقدام، على أن تشهد الأحوال الجوية تحسنًا تدريجيًا مع في الساعات المتأخرة من الليل مع تراجع السحب وإنحسار فرص هطول الأمطار.