الهلال الأحمر تربط منصتها الإلكترونية للتطوع مع مركز المعلومات الوطني

محمد السعران(صدى):

أنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي إجراءات ربط منصة التطوع الإلكترونية بالهيئة مع مركز المعلومات الوطني، وذلك في إطار مشروع دعم وتطوير العمل التطوعي في مختلف مناطق المملكة.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالاله الطويل، الشكر والتقدير لمركز المعلومات الوطني على جهودهم في عملية ربط منصة التطوع الالكترونية، ودورها في تنظيم سير العمل التطوعي داخل هيئة الهلال الأحمر بما يتوافق مع رؤية الهيئة حول تطوير منظومة العمل الإنساني في جميع مناطق المملكة.

وصرح مدير عام إدارة التطوع بالهيئة الأستاذ منير ناقرو، أن الهيئة عملت على أن يكون نظام التطوع الإلكتروني ذو أثر إنساني فاعل ويهدف إلى الإنتشار بشكل مؤسسي ومنظم بما يتوافق مع توجيهات حكومتنا الرشيدة .

وأكد ناقرو أن العمل التطوعي هو أحد الركائز الهامة التي إعتمدتها الهيئة في تقديم خدماتها الإنسانية الشاملة سواء كانت في مرحلة ما قبل المستشفى أو التوعوية الميدانية بالتدريب والتثقيف الصحي من خلال الأنشطة والفعاليات المستمرة طوال العام، وبسواعد أبناء هذا الوطن المخلصين الذي لا يتوانون عن بذل كل الوقت والجهد لرفعة وسلامة وأمن هذا البلد.

ويتميز نظام التطوع الإلكتروني الجديد الذي دشنته هيئة الهلال الأحمر خلال في شهر ذي الحجة لعام 1439هـ بالعديد من المزايا؛ منها إستقطاب وتسجيل بيانات المتطوعين ، وإستعراض فعاليات التطوع، ودعوة المتطوعين للانضمام إلى الفعاليات المختلفة، وجدولة الفعاليات التطوعية، كما سهلت مهمة رصد ومزامنة مشاركة المتطوعين بالفعاليات بتطبيق الجوال عن طريق QR Code.

ويتيح النظام الربط مع الخدمات الإسعافية، حيث يستطيع المتطوع المشاركة في إنقاذ الحالات الحرجة القريبة منه، وكذلك التواصل مع المتطوعين والمتطوعات عن طريق البريد الإلكتروني ورسائل الجوال، كما يتيج النظام الربط مع هيئة التخصصات الصحية للتأكد من اعتماد الممارسين الصحيين، وكذلك الربط مع النفاذ الوطني الموحد لتسهيل دخول مستخدمي النظام.

وكما يتيح النظام مختلف أنواع الصلاحيات للمستخدمين، ومنها إحتساب عدد ساعات التطوع ، وإتاحة إصدار شهادة معتمده بالساعات التطوعية، وإمكانيه إضافة وتعديل وحذف أخبار التطوع بالنظام، فضلا عن التقارير والإحصاءات ومؤشرات الأداء للمتطوعين ، والفعاليات المختلفة، وكذلك طباعة بطاقات وشهادات التطوع إلكترونياً.