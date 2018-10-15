” إنستجرام ” يقترب من طرح ميزة جديدة تسمح بالتنقل بين مشاركات المستخدمين

وكالات(صدى):

يقترب تطبيق ” إنستجرام ” من طرح ميزة جديدة للتصفح تسمح بالتنقل بين مشاركات المستخدمينح حيث أن الهدف من إنشائها يأتي لتحسين أداء التطبيق، وحتى يسمح للمستخدمين بمزيد من الاستكشاف والتفاعل

وأنشأ ” إنستجرام ” شريطًا يعرض محتويات المستخدمين، ويسمح بالتنقل بينها، بطريقة تتماثل مع تصفح مشاركات القصص، وذلك بدلًا من التنقل العمودي للمشاركات؛ فيما كشف عن لقطة أولية كيفية عمل الميزة الجديدة.

وتعرض اللقطة المنشور وعند النقر عليه يظهر المنشور التالي، مثلما يتم النقر على القصص، للاطلاع على المشاركة التالية؛ فيما لم يعلن حتى الآن موعد إطلاق الميزة الجديدة.