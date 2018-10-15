طبيب يتسبب في عجز جنسي لشاب.. وهكذا تصرف معه
طعن رجل مصري طبيبه بالسكين داخل العيادة نتيجة إصابته بالعجز الجنسي عقب إجراء عملية له في الخصيتين، وفر هاربا.
وتفصيلا، توجه الرجل إلي عيادة طبيب المسالك البولية وهو بحالة نفسية سيئة، لتوقيع الكشف الطبي عليه فأعطاه بعض الأدوية، وبعد انتهاء الفترة العلاجية لم يحدث تحسن.
وظن الرجل أن الأدوية هي التي تسببت له في هذا العجز الجنسي فتخلص من الطبيب بآلة حادة داخل عيادته.
ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع الجانبية للعيادة القاتل أثناء هروبه من مسرح الجريمة، ومازالت الأجهزة الأمنية تبحث عن القاتل.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20394 ] نشر منذ 2 ساعتين
العجز الجنسي مشكله كبيره وخصوصا اذا كان المصاب شباب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56077 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, إبليس حريص على إغواء ابن آدم بشتى السبل ,,
,, اعوذ باالله من ابليس واعوانه ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2639 ] نشر منذ 57 دقيقة
راس المال راح ماينلام 😆😆
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4681 ] نشر منذ 38 دقيقة
خسر الفريقين لا السلاح اشتغل ولا الطبيب سلم -وفاز ابليس نعوذ بالله منه-
طيب النفس[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يشفيه ويعافيه
بس الحين يركبون جهاز ضغطت زر الشغل
بس الكلام اذا علق زي مثبت السرعة