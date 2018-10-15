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طبيب يتسبب في عجز جنسي لشاب.. وهكذا تصرف معه

طبيب يتسبب في عجز جنسي لشاب.. وهكذا تصرف معه
القاهرة(صدى):

طعن رجل مصري طبيبه بالسكين داخل العيادة نتيجة إصابته بالعجز الجنسي عقب إجراء عملية له في الخصيتين، وفر هاربا.

وتفصيلا، توجه الرجل إلي عيادة طبيب المسالك البولية وهو بحالة نفسية سيئة، لتوقيع الكشف الطبي عليه فأعطاه بعض الأدوية، وبعد انتهاء الفترة العلاجية لم يحدث تحسن.

وظن الرجل أن الأدوية هي التي تسببت له في هذا العجز الجنسي فتخلص من الطبيب بآلة حادة داخل عيادته.

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع الجانبية للعيادة القاتل أثناء هروبه من مسرح الجريمة، ومازالت الأجهزة الأمنية تبحث عن القاتل.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20394 ] نشر منذ 2 ساعتين

العجز الجنسي مشكله كبيره وخصوصا اذا كان المصاب شباب

[ عدد التعليقات: 56077 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, إبليس حريص على إغواء ابن آدم بشتى السبل ,,

,, اعوذ باالله من ابليس واعوانه ,,

[ عدد التعليقات: 4681 ] نشر منذ 38 دقيقة

خسر الفريقين لا السلاح اشتغل ولا الطبيب سلم -وفاز ابليس نعوذ بالله منه-

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يشفيه ويعافيه
بس الحين يركبون جهاز ضغطت زر الشغل
بس الكلام اذا علق زي مثبت السرعة

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