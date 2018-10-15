طبيب يتسبب في عجز جنسي لشاب.. وهكذا تصرف معه

القاهرة(صدى):

طعن رجل مصري طبيبه بالسكين داخل العيادة نتيجة إصابته بالعجز الجنسي عقب إجراء عملية له في الخصيتين، وفر هاربا.

وتفصيلا، توجه الرجل إلي عيادة طبيب المسالك البولية وهو بحالة نفسية سيئة، لتوقيع الكشف الطبي عليه فأعطاه بعض الأدوية، وبعد انتهاء الفترة العلاجية لم يحدث تحسن.

وظن الرجل أن الأدوية هي التي تسببت له في هذا العجز الجنسي فتخلص من الطبيب بآلة حادة داخل عيادته.

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع الجانبية للعيادة القاتل أثناء هروبه من مسرح الجريمة، ومازالت الأجهزة الأمنية تبحث عن القاتل.