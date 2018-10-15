الكويت تؤكد وقوفها مع المملكة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادتها 

الكويت(صدى):

أكدت دولة الكويت تضامنها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه محاولة المساس بسيادتها والإساءة إلى مكانتها المعهودة، وعبرت عن تقديرها العميق للدور الايجابي الرائد الذي تؤديه المملكة في دعم السلام والاستقرار على جميع الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

وأعربت دولة الكويت عن رفضها التام للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية والمتمثلة بالاتهامات والادعاءات التي توجه لها على خلفية قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الكويتي التي عقدت اليوم، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة حول هذه القضية.

وقال: إنه انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقد تابع مجلس الوزراء باهتمام قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، معربا عن أسفه لهذه الحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة والنيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى العربي والإسلامي والدولي.