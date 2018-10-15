فيديو ” السحلية ” يثير الجدل حول حليمة بولند

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مقطع فيديو على ” سناب شات ” ، رصدت من خلاله وجود سحلية على الواجهة الأمامية للسيارة.

وعلقت ” بولند ” على مقطع الفيديو قائلة: ” شو بسوي احس اني ابكي ورب الكعبة، هني بالسيارة وقاعدة امشي أنا، رايحة لعند ماما، ياويلي ياماما أنقذيني ” .

وتابعت: ” رايحة محطة البنزين عشان يشيلولي ياه، والله للي يشلي ياح بعطيه كل فلوس، بس يشلي ياه بموت، بروح لعند أحد يشلي ياه ” .

وأشعل هذا الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدعى بعض النشطاء أن ” بولند ” هي من وضعت السحلية؛ رغبة في استدرار متابعين ولاستغلال الواقعة للكشف عن نوع سيارتها.