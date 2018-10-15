أسبانيا تقرع طبول اللعب مع إنجلترا لحسم التأهل في دوري الأمم
حالة من التفاؤل يعيشها المنتخب الأسباني بعد تحديد ملعب إشبيلية لحسم التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، أمام إنجلترا غداً الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ، وبعد أن سحق المنتخب الأسباني كرواتيا وصيفة كأس العالم الأخيرة بسداسية نظيفة أيضاً ضمن هذه التصفيات .
ومن المفترض على المنتخب الإسباني، الذي فاز بمبارياته الثلاث حتى الآن منذ أن استلم تدريبه لويس إنريكه بعد مونديال روسيا 2018، تجديد الفوز على إنجلترا التي هزمها 2-1 على ملعب ويمبلي في لندن في سبتمبرالماضي، لكي يضمن مقعده مبكراً في النهائيات القارية .
ومن المقرر أن يخوض قائد إسبانيا سيرجيو راموس مباراته الدولية الرقم 160، ولا يزال في حاجة إلى 7 مباريات لمعادلة الرقم القياسي المحلي بحوزة الحارس الأسطوري زميله السابق في ريال مدريد إيكر كاسياس .
يذكر ان لاعب الوسط جوردان هندرسون سيغيب عن منتخب “ الأسود الثلاثة ” لإيقافه وقد يجري المدرب غاريث ساوثغايت بعض التبديلات مقارنة بالتشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة ضد كرواتيا .
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