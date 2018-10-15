أسبانيا تقرع طبول اللعب مع إنجلترا لحسم التأهل في دوري الأمم

طلال الغامدي(صدى):

حالة من التفاؤل يعيشها المنتخب الأسباني بعد تحديد ملعب إشبيلية لحسم التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، أمام إنجلترا غداً الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ، وبعد أن سحق المنتخب الأسباني كرواتيا وصيفة كأس العالم الأخيرة بسداسية نظيفة أيضاً ضمن هذه التصفيات .

ومن المفترض على المنتخب الإسباني، الذي فاز بمبارياته الثلاث حتى الآن منذ أن استلم تدريبه لويس إنريكه بعد مونديال روسيا 2018، تجديد الفوز على إنجلترا التي هزمها 2-1 على ملعب ويمبلي في لندن في سبتمبرالماضي، لكي يضمن مقعده مبكراً في النهائيات القارية .

ومن المقرر أن يخوض قائد إسبانيا سيرجيو راموس مباراته الدولية الرقم 160، ولا يزال في حاجة إلى 7 مباريات لمعادلة الرقم القياسي المحلي بحوزة الحارس الأسطوري زميله السابق في ريال مدريد إيكر كاسياس .

يذكر ان لاعب الوسط جوردان هندرسون سيغيب عن منتخب “ الأسود الثلاثة ” لإيقافه وقد يجري المدرب غاريث ساوثغايت بعض التبديلات مقارنة بالتشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة ضد كرواتيا .