بالصور.. أمانة عسير تزيل تعديات على أراض حكومية في الحريضة

أبها(صدى):

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية الساحل أمس، مخططاً غير نظامي وذلك بعد أن تعدى عدد من الأشخاص المجهولين على أراض حكومية تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 14 ألف م2، في مركز الحريضة على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة عسير ماجد الشهري، أنه تم التعامل مع التعديات بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، وجار حالياً متابعة الموقع بعد رفعه مساحياً لضمان عدم معاودة الإحداث فيه مرة أخرى, داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع من المواقع وذلك عبر رقم طوارئ الأمانة 940 أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.